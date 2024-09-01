Gabriel Sara'nın maaşı ne kadar? Gabriel Sara'nın piyasa değeri ne kadar?

Galatasaray'ın 18 milyon Euro'ya transfer ederek kulüp tarihine geçen yıldız oyuncusu Gabriel Sara'dan taraftarın beklentisi oldukça yüksek. Norwich City'den gelen yıldız oyuncunun maaşı da merak konusu.

GABRİEL SARA HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

26 Haziran 1999 tarihinde Brezilya'nın Joinville kentinde doğan Gabriel Sara, merkez orta saha mevkisinde oynuyor. 1.77 boyunda olan ve sol ayağını kullanabilen Gabriel Sara'nın yan mevkileri ise on numara ve ön liberodur.

GABRİEL SARA'NIN MAAŞI NE KADAR?

Galatasaray Kulübü tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 5 yıllık sözleşme imzalanan Gabriel Sara'nın yıllık maaşı 2 Milyon 750 Bin Euro. Bu rakama olası primler dahil değil.

GABRİEL SARA'NIN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Gabriel Sara'nın (G. Sara) güncel piyasa değeri 18 Milyon Euro'dur.