'Gaga Bulut'un pedofili yayını hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut olarak tanınan Bulut Altuğ'un bir canlı yayını sırasında, 40 yaşındaki bir kişi 13 yaşındaki bir erkek çocuğunu istismara maruz bıraktığını itiraf etti. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci konuya ilişkin yaptığı açıklamayla Gaga Bulut ve pedofili zanlısı hakkında soruşturma kararı alındığını duyurdu.
Kamuoyunda “Gaga Bulut” olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un yayınına aldığı 40 yaşındaki erkek, 13 yaşındaki bir erkek çocuğunu istismara maruz bıraktığını itiraf etti.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Başsavcılık, Altuğ ve pedofil şahıs hakkında soruşturma başlattı.
NTV'nin haberine göre; Bulut’un yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu olduğu, son yayımlanan video nedeniyle hakkında ek bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Söz konusu videoda 40 yaşındaki bir kişinin 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna yönelik istismarda bulunduğunu itiraf ettiği belirtiliyor.
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda Gaga Bulut ve yayına katılan pedofili şahıs ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Değirmenci yaptığı paylaşımda, "Daha önce sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapıklık yapan tecavüzcü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi" ifadelerini kullandı.
Daha önce sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapıklık yapan tecavüzcü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi..— Aslan Değirmenci (@aslandegirmenci) December 3, 2024