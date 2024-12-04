'Gaga Bulut'un pedofili yayını hakkında soruşturma başlatıldı

Kamuoyunda “Gaga Bulut” olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un yayınına aldığı 40 yaşındaki erkek, 13 yaşındaki bir erkek çocuğunu istismara maruz bıraktığını itiraf etti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, Altuğ ve pedofil şahıs hakkında soruşturma başlattı.

NTV'nin haberine göre; Bulut’un yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu olduğu, son yayımlanan video nedeniyle hakkında ek bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Söz konusu videoda 40 yaşındaki bir kişinin 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna yönelik istismarda bulunduğunu itiraf ettiği belirtiliyor.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda Gaga Bulut ve yayına katılan pedofili şahıs ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Değirmenci yaptığı paylaşımda, "Daha önce sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapıklık yapan tecavüzcü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi" ifadelerini kullandı.