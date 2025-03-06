Gagasına top sıkışan papağanı itfaiye kurtardı

Kayseri’de gagasına top sıkışan cennet papağanı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Melikgazi İlçesi’nde evinde beslediği cennet papağanının gagasına top sıkıştığını fark eden Arzu Bulut, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerce yapılan titiz bir çalışma sonucu papağanın gagası toptan kurtarıldı.

Sağlıklı bir şekilde papağanını teslim alan Arzu Bulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve itfaiye personellerine teşekkürlerini iletti.