GAİN kimin? GAİN Medya ne zaman kuruldu?

GAİN Medya ile ilgili son dakika gelişmeleri, dijital yayıncılık dünyasında büyük yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında GAİN Medya ve bağlı şirketlere yönelik operasyon başlatılması, kamuoyunun dikkatini platformun geçmişine ve sahiplik yapısına çevirdi. Bu gelişmelerin ardından “GAİN kimin?”, “GAİN Medya sahibi kim?” ve “GAİN Medya ne zaman kuruldu?” soruları en çok aranan başlıklar arasında yer aldı.

GAİN MEDYA KİMİN?

GAİN Medya’nın sahiplik yapısı, kuruluşundan bu yana farklı dönemlerde değişiklik göstermiştir. Platform ilk olarak 2019 yılında Beyn Danışmanlık bünyesinde oluşturulmuş, zaman içinde yeni yatırımcıların katılımıyla yapısal dönüşümler yaşamıştır.

Nisan 2023’te GAİN’in tüm hisseleri Rams Türkiye Grubu tarafından satın alınmıştır. Bu satın alma sürecinin ardından platformun kurucusu olan Gözde Akpınar, 1 Haziran 2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüş ve sonrasında platformdan ayrılmıştır.

Son olarak GAİN Medya, 21 Şubat 2025 tarihinde Anahat Holding A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Anahat Holding’in sahibi olan Selahattin Aydın, bu satın almanın ardından GAİN’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenmiştir.

GAİN MEDYA NE ZAMAN KURULDU?

GAİN’in kuruluş süreci

GAİN, 2019 yılında Beyn Danışmanlık bünyesinde kurulan yeni nesil bir dijital video içerik platformudur. Platformun temel amacı, özellikle mobil kullanıcıların kısa süreli video izleme alışkanlıklarına hitap eden eğitici ve eğlendirici içerikler sunmaktır.

GAİN, 30 Aralık 2020 tarihinde yayın hayatına resmen başlamıştır. Kuruluşundan itibaren kısa, seri formatlı videolarla öne çıkan platform, zamanla özgün diziler, belgeseller ve güncel programlara da yer vermeye başlamıştır.

GAİN isminin anlamı

GAİN kelimesi, “Güzel Ahlak İyi Niyet” ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Platform, bu kavramsal çerçeve doğrultusunda çok sesliliği ve özgün içerik üretimini destekleyen bir yayın politikası benimsemiştir.

GAİN’İN DİJİTAL YAYINCILIKTAKİ YERİ

GAİN, kısa sürede yaklaşık 2 milyon kullanıcıya ulaşarak Türkiye’de dijital yayıncılık alanında dikkat çeken platformlardan biri olmuştur. “Ayak İşleri”, “Hamlet”, “Cezailer” ve “10 Bin Adım” gibi özgün yapımlar platformun bilinirliğini artırmıştır. Ayrıca BBC Studios iş birliğiyle uluslararası diziler de izleyiciyle buluşturulmuştur.

GAİN MEDYA’YA YÖNELİK OPERASYON VE SON GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN Medya ve bağlı şirketlere yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturmanın, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” iddiaları kapsamında yürütüldüğü bildirilmiştir.

Yapılan açıklamalara göre, GAİN Medya başta olmak üzere toplam 7 şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştır. Soruşturma sürecinde MASAK raporları, bilirkişi incelemeleri ve ticaret sicil kayıtları doğrultusunda şirketlerin mali hareketleri mercek altına alınmıştır.

GAİN Medya sahibi kim?

GAİN Medya, 21 Şubat 2025 itibarıyla Anahat Holding A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Holdingin sahibi Selahattin Aydın, GAİN’in Yönetim Kurulu Başkanıdır.

GAİN ne zaman yayın hayatına başladı?

GAİN, 30 Aralık 2020 tarihinde yayın hayatına başlamıştır.

GAİN hangi içerikleriyle biliniyor?

Platform, kısa formatlı videoların yanı sıra özgün diziler, belgeseller ve güncel programlarla öne çıkmaktadır.

GAİN Medya’ya neden kayyum atandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, GAİN Medya ve bağlı şirketlere TMSF kayyum olarak atanmıştır.