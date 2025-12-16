GAİN Medya'ya operasyon: 3 kişi gözaltına alındı, 7 şirkete kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN MEDYA başta olmak üzere bağlı şirketlere 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları ile operasyon gerçekleştirildi.

Holding ve şirket yetkilisi Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; şirketlerde aramalar sürerken, 7 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada; "MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin Kaya'nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, Kaya'nın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği" aktarıldı.

"Şüphelinin ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyetinin tespit edilemediği, hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu" ifade edilen açıklamada, "hesaplarda dolaşan yüklü miktarların kaynağının da açıklanamadığı, bu hesapların yasa dışı bir organizasyonda kullanılıyor olabileceğinin değerlendirildiği" kaydedildi.

Açıklamada, "MASAK raporları, bilirkişi raporları, gizli tanık beyanları, iletişimin tespitine ilişkin tutanaklar, ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak araştırmaları doğrultusunda yapılan incelemelerde, 9 Temmuz 2020'de kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi'nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024'te şüpheli Berkin Kaya tarafından devralındığı" belirtildi.

"Bu devirden önce ve sonra 19 Nisan 2024-22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplam 310 milyon lira nakit, 88 milyon lira havale/EFT ve 9 Ocak'ta 1 milyon dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon lira tutarında ödeme yapıldığı" iddia edilen açıklamada, "29 Kasım 2024'teki genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar liraya çıkarıldığı" ifade edildi.

Açıklamada, "sermaye artışının 380 milyon liradan fazlasının ortakların şirketten alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla karşılandığı, şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı" iddialarına yer verildi.

"TİCARİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Söz konusu para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığı değerlendirilmiştir. 12 Aralık 2024'te şüpheli Selahattin Aydın tarafından tek ortaklı ve 10 milyon lira sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, GAİN Medya Anonim Şirketi’ni 22 Ocak'ta 450 milyon lira bedelle devraldığı, aynı tarihte nakit sermaye artırımına gidilerek sermayesinin 470 milyon liraya çıkarıldığı belirlenmiştir. Anahat Medya Anonim Şirketi tarafından 28 Ocak-22 Ağustos arasında GAİN Medya Anonim Şirketi'ne yaklaşık 1 milyar 76 milyon lira tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirildiği, bu işlemlerin finansmanının Selahattin Aydın hesabına yatırılan yüklü miktardaki nakit paralarla sağlandığı ve söz konusu tutarların kısa süre içerisinde GAİN Medya Anonim Şirketi'ne aktarıldığı anlaşılmıştır. Tüm bu işlemler birlikte değerlendirildiğinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu kanaatine varılmıştır."

7 ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Başsavcılığın açıklamasında, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye TMSF'nin kayyum atanmasına karar verildiği bildirildi.