GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN MEDYA başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon gerçekleştirildi. Holding ve şirket yetkilisi üç kişi gözaltına alındı.

  • 16.12.2025 07:40
  • Giriş: 16.12.2025 07:40
  • Güncelleme: 16.12.2025 07:43
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Jandarma ekipleri aracılığı ile Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya başta olmak üzere holdinge bağlı şirketlere operasyon yapıldı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; operasyon 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları ile yapıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri holding ve bağlı şirketlerde aramalar yaparken yetkili 3 kişi gözaltına alındı.

Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

