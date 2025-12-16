GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Jandarma ekipleri aracılığı ile Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya başta olmak üzere holdinge bağlı şirketlere operasyon yapıldı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; operasyon 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları ile yapıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri holding ve bağlı şirketlerde aramalar yaparken yetkili 3 kişi gözaltına alındı.

Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.