Galası sansürlenen film bugün seyirciyle buluşuyor

Tuğçe Çelik

Hukukçu ve yönetmen Kurtuluş Baştimar’ın yönetmenliğini yaptığı “Dağlardan Başka Tanık Yok” filmi, vizyon öncesi ardı ardına gelen gala iptalleriyle gündeme geldi. Sansür tartışmalarını alevlendiren iptallerin ardından film bugün vizyona giriyor. Baştimar, “Susmayacağız, film yalnız kalmayacak” dedi.

İstanbul Atlas Sineması’nda yapılması planlanan gala, “eser işletme belgesi” gerekçesiyle iptal edildi. Ardından Ankara’daki Büyülü Fener Sineması da gösterimi iptal etti.

Baştimar, galaların iptali için öne sürülen gerekçelerin geçerli olmadığını söyledi: “Bize iletilen gerekçe ‘eser işletme belgesi’ydi. Oysa gala gösterimleri, davetlilere yönelik özel etkinliklerdir; ticari dolaşım kapsamında yer almaz. Bilet satışı yapılmadığı için bu belge yalnızca ticari gösterimlerde aranabilir. Burada uygulanması hukuka aykırıdır.”

Sanatsal faaliyetlerin engellenmesinin kültür yaşamına zarar verdiğini belirten yönetmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu iptaller, sanatsal ifade özgürlüğünü kısıtlayan, hukuki temeli olmayan uygulamalardır. Gala gösterimlerimizin engellenmesi yalnızca sanatı değil, toplumsal hafızayı da zedelemektedir.”

Film, Türkiye’nin doğusunda bir köyde kaybolan insanların ardından sessiz kalan tanıklıkları odağına alıyor. Unutulmuş acılar, bireysel hafıza ile toplumsal bellek arasındaki gerilim üzerinden aktarılıyor.

İlk galasını Diyarbakır’da yapan film, Van’ın Bahçesaray’daki Sampas (Özbeyli) köyünde zorlayıcı kış koşullarında çekildi. Yapım sürecindeki güçlükler ve son dönemde yaşanan iptaller, filmi ifade özgürlüğü tartışmalarının merkezine taşıdı.