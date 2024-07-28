Galata Köprüsü'ndeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Galata Köprüsü'nde seyreden hafif ticari aracın, park halindeki araçlara çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Galata Köprüsü'nde seyreden 34 EAC 148 plakalı hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarparak devrildi.
Kaza sonucu hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.