Galata Kulesi Giriş Ücreti 2025, Ziyaret Saatleri, Müzekart ve MuseumPass Detayları

İstanbul’un simgesi haline gelen Galata Kulesi, tarihi dokusu, panoramik İstanbul manzarası ve kültürel değeriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. 2025 yılında Galata Kulesi giriş ücreti ne kadar, ziyaret saatleri nedir, Müzekart geçerli mi, MuseumPass ile giriş yapılabilir mi? Bu rehberde Galata Kulesi ile ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt bulabilirsiniz.

GALATA KULESİ 2025 GİRİŞ ÜCRETİ

Müze Kart sahipleri Galata Kulesi’ne ücretsiz giriş yapabilir. MuseumPass Türkiye ise yabancı ziyaretçiler için geçerlidir.

Bilet Türü Ücret Giriş Bileti 30 € Müzekart (T.C. Vatandaşları) 100 TL MuseumPass Türkiye (Yabancı Ziyaretçiler) €165 / 15 gün geçerli

GALATA KULESİ 2025 ZİYARET SAATLERİ

Durum Bilgi Açılış Saati 08:30 Kapanış Saati 23:00 Son Giriş Saati 22:00 Kapalı Gün Her gün açık

Galata Kulesi haftanın her günü açık olup, en geç 22:00’ye kadar giriş yapılabilmektedir. Kulenin kapanış saati ise 23:00’tür.

MÜZEKART VE MUSEUMPASS KULLANIMI

Müzekart Nedir?

Müzekart, T.C. vatandaşlarına özel olup Galata Kulesi de dahil olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı birçok müzeye ücretsiz veya indirimli giriş imkanı sunar. 2025 yılında Müzekart ücreti 100 TL’dir.

MuseumPass Türkiye E-Kart Nedir?

MuseumPass Türkiye, yabancı ziyaretçiler için geçerli olan özel bir karttır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar'a bağlı 350’den fazla müze ve örenyerine giriş imkanı sağlar.

Kart Türü Geçerlilik Süresi Kullanım Alanı Fiyat Müzekart 1 yıl T.C. Vatandaşları için 100 TL MuseumPass Türkiye 15 gün Yabancı Ziyaretçiler için €165

İlk kullanım tarihinden itibaren 15 gün boyunca geçerli olan MuseumPass Türkiye, her müzeye yalnızca bir kez giriş hakkı sağlar ve gece müzeciliği uygulamalarında geçerli değildir.

MuseumPass ile Giriş Saatleri

Galata Kulesi’ne MuseumPass ile giriş en geç saat 18:14 ’te yapılmalıdır.

’te yapılmalıdır. İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne giriş en geç saat 18:45 ’e kadar yapılabilir.

’e kadar yapılabilir. 19:00 sonrasındaki gece müzeciliği uygulamalarında MuseumPass geçerli değildir.

Galata Kulesi giriş ücreti 2025 yılında ne kadar?

Galata Kulesi giriş ücreti 2025 yılı için 30 € olarak belirlenmiştir. Müzekart sahiplerine ücretsiz.

Müzekart Galata Kulesi’nde geçerli mi?

Evet, Müzekart sahipleri Galata Kulesi’ne ücretsiz giriş yapabilir.

Galata Kulesi ziyaret saatleri nedir?

Galata Kulesi haftanın her günü 08:30 - 23:00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Son giriş saati 22:00'dir.

MuseumPass ile Galata Kulesi’ne giriş yapabilir miyim?

Evet, MuseumPass Türkiye Galata Kulesi’nde geçerlidir. Ancak giriş en geç saat 18:14’te yapılmalıdır.

Galata Kulesi gece açık mı?

Galata Kulesi saat 23:00’e kadar açıktır. Ancak MuseumPass gece ziyaretlerinde geçerli değildir.

Galata Kulesi haftanın hangi günleri açık?

Galata Kulesi haftanın her günü ziyarete açıktır.

İstanbul’un eşsiz manzarasına hakim Galata Kulesi, 2025 yılında da hem kültürel hem turistik değeriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Müzekart ya da MuseumPass ile kolayca giriş yapabilir, İstanbul’un kalbinde tarihi bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Giriş saatlerini, ücretleri ve kart kullanım koşullarını bilerek plan yapmanız, ziyaretinizi daha keyifli ve sorunsuz hale getirecektir.