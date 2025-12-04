Galata Kulesi, kas hastalıkları farkındalılığı için aydınlatıldı: Birlikte Güçlüyüz

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kas hastalığı (nöromüsküler hastalık) konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Galata Kulesi’ni özel ışıklarla aydınlattı.

Galata Kulesi'ne yapılan aydınlatmada "Birlikte görünür, birlikte güçlüyüz" mesajı paylaşıldı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde tanımlanmış 700’ü aşkın kas hastalığı türü bulunduğu anımsatılarak şu ifadeler yer aldı: “Kas hastalığı yaşayan bireylerin görünürlüğünü artırmak, eşitlik ve erişilebilirlik taleplerini duyurmak için yürüttüğümüz farkındalık çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Dernek, etkinliğin toplumda bilinç oluşturmayı ve kas hastalığı ile yaşayan bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmeyi amaçladığını belirtti.