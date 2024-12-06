Galata Kulesi'nden düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul'da bulunan Galata Kulesi'nden dengesini kaybederek düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
İstanbul Beyoğlu'nda Galata Kulesine çıkan bir kişi dengesini kaybederek, düştü. Hayatını kaybettiği belirlenen 19 yaşındaki Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olay saat 15.00 sıralarında Galata Kulesi’nde meydana geldi. Kuleyi gezmek için tepeye çıkan Emre K., dengesini kaybederek kuleden aşağı düştü.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde Emre K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.