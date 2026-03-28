Galata Kulesi'nin mülkiyeti hakkında karar

Mahkeme, İstanbul'un simgelerinden biri olan Galata Kulesi'nin Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bırakılmasına karar verdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, İstanbul 18’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Galata Kulesi'nin mülkiyetine ilişkin davada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin talebini reddetti.

"HUKUKİ SÜREÇ KESİNLİK KAZANDI"

Kule, vakıf kayıtları ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda mazbut vakıf statüsüyle Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek.

Müdürlüğün açıklamasında, "Tapu, kadastro ve arşiv belgeleri; Galata Kulesi'nin ‘Kule-i Zemin Vakfı’na ait olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu kararla birlikte, tarihi mirasımız Galata Kulesi'ne yönelik hukuki süreç kesinlik kazandı" ifadelerine yer verildi.