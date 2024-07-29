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Galata Kulesi yakınındaki yangın kontrol altına alındı

İstanbul Beyoğlu'nda Galata Kulesi yakınında bulunan 3 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Güncel
  • 29.07.2024 15:17
  • Giriş: 29.07.2024 15:17
  • Güncelleme: 29.07.2024 15:45
Kaynak: AA-İHA
Galata Kulesi yakınındaki yangın kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

İstanbu Beyoğlu'nda bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Küçük Hendek Caddesi'ndeki 4 katlı otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Galata Kulesi yakınlarındaki yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, otelde kalanlar kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otelin çatısında hasar oluştu.

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