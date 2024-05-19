Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Böylece şampiyonluk yarışı son bulmamış oldu.

İLK YARI

18. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Fred, pasını ceza sahası dışındaki Szymanski’ye aktardı. Bu oyuncunun hafif sağ çaprazdan yerden çektiği sert şut yandan auta gitti.

20. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına girmeye çalışan Szymanski’nin çizgi üzerinden yaptığı plase vuruş kalenin hemen yanından dışarı çıktı.



21. dakikada Galatasaray’da hızlı çıkmak isteyen Toreira, orta sahada Djiku’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, bu faul sonrası Djiku’yu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

35. dakikada sol kanattan Ziyech’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen ortaya iyi yükselen Barış Alper’in altıpas önündeki kafa vuruşu üstten auta gitti.

41. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski’nin kendi yarı sahasından verdiği pasla sol kanattan ilerleyen Mert Hakan Yandaş ceza alanına ortasını yaptı. Arka alanda boş durumdaki Fred’in tek vuruşunda top kalenin sol yanından dışarı çıktı.

İKİNCİ YARI

62. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Fred’in çapraz pozisyondaki vuruşu savunmada Köhn’den döndü. Tekrar Fred’in ayak koyduğu dönen top kalenin yanından auta çıktı.

64. dakikada Szymanski’nin pasında savunma arkasına sarkan Fred’in altıpas içinde sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutu Muslera oyun alanına çeldi.

71. dakikada sağ taraftan Szymanki’nin kullandığı köşe vuruşunda arkada direğe gelen top Köhn’e çarparak çizgi üzerindeki Çağlar’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşu ağlarla buluştu. 0-1