Galatasaray: 1 - Olimpija Ljubljana: 0
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.
Sarı-kırmızılı ekip, play-off turunda Norveç'in Molde takımıyla karşılaşacak.
55. dakikada sol kanatta topla buluşan Zaha, orta alandaki Torreira'yı gördü. Bu futbolcu ceza sahası önüne hareketlenip meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Top az farkla üstten dışarı çıktı.
56. dakikada orta sahada topu kapan Seslar, sağdan hareketlenen Pedro'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu kontrol etmeyi başardı.
64. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Orta saha mücadelesinde Torreira'nın Pedro'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Marco Guida, Uruguaylı futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.