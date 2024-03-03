Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray: 113 - Çankaya Üniversitesi: 99

Ajans Haberleri
  • 03.03.2024 17:15
  • Giriş: 03.03.2024 17:15
  • Güncelleme: 03.03.2024 17:16
Kaynak: AA
Galatasaray: 113 - Çankaya Üniversitesi: 99

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 113-99 yendi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Fatih Güler, Sabri Gündüz, Ali Osman Kanık

Galatasaray: Smith 44, Büşra Akbaş 4, Zyaire 41, Meltem Yıldızhan 4, Vanloo 4, Yağmur Kübra Taşar 2, Sude Yılmaz 8, Harrigan 4, Harika Gözde Eldaş, Hartley 2

Çankaya Üniversitesi: Walker 26, Fontaine 4, Melike Yalçınkaya 20, McCarty 30, Gizem Tüzün 2, Gülse Uğur 6, Melike Tuğba Oral 4, İlayda Derman 3, Ayşenaz Kurtuldum 4

1. Periyot: 27-27

Devre: 55-55

3. Periyot: 83-75

BirGün'e Abone Ol