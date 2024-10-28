Galatasaray: 2- Beşiktaş: 1

Süper Lig’i 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı. Bu sonuçla puanını 28’e çıkaran Aslan hem liderliğini hem de yenilgisizliği sürdürdü.

BEŞİKTAŞ’IN NAMAĞLUP UNVANI SONA ERDİ

Bu müsabakaya kadar Beşiktaş, ligde 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti. Siyah-beyazlı takım, ligdeki ilk mağlubiyetini Galatasaray karşısında aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ise Mircea Lucescu’nun 2002-2003 sezonunda elde ettiği 26 maçlık yenilmezlik serisinden bu yana siyah-beyazlı takımda görev almış teknik direktörler arasında ilk sezonunda en uzun namağlup (8) serisine sahip çalıştırıcı unvanını aldı.

Galatasaray ligde geçtiğimiz sezonun son maçında Konyaspor’u yenerken, bu sezon da Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş’ı mağlup etti, Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.

Galatasaray gelecek haftayı BAY geçecek. Sarı-kırmızılılar 12. haftada Samsunspor’u konuk edecek.