Galatasaray 2 oyuncuyla anlaşma sağladı

Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Can Armando Güner ve Casa Pia'da forma giyen Renato Nhaga ile anlaşmaya vardı.

  • 04.02.2026 16:10
  • Giriş: 04.02.2026 16:10
  • Güncelleme: 04.02.2026 16:22
Kaynak: Spor Servisi
Fotoğraf: Depophotos

Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Can Armando Güner ve Casa Pia'da forma giyen Renato Nhaga ile anlaşmaya vardı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sarı kırmızılı ekibin Can Armando Güner ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını yazdı.

Sabuncuoğlu ayrıca Renato Nhaga'nın İstanbul'a geldiğini belirtti.

Ngaha, Casa Pia'da bu sezon 21 maçta forma giydi ve 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

