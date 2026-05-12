Galatasaray, 2000’li yıllarda Avrupa’da sadece Bayern Münih'e geçildi

Galatasaray, 2000’li yıllarda elde ettiği lig şampiyonluklarıyla Avrupa’nın önde gelen kulüpleri arasındaki yerini güçlendirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’nın ilk 10 ligi baz alındığında bu dönemde en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar sıralamasında ikinci sıraya yerleşti.

13 DEFA ŞAMPİYON OLDU

Son dört sezonda Süper Lig’de üst üste şampiyon olan Galatasaray, 2000 yılından itibaren toplam 13 lig kupası kazandı. Avrupa’da bu süreçte sarı-kırmızılılardan daha fazla şampiyonluk yaşayan tek kulüp ise 20 kez zirveye çıkan Bayern Münih oldu.

Galatasaray, 13 şampiyonlukla Barcelona, Porto ve PSV Eindhoven ile birlikte ikinci sırayı paylaştı.

Türkiye’de aynı dönemde Fenerbahçe 6, Beşiktaş 5 şampiyonluk yaşarken; Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir ise birer kez ligi zirvede tamamladı.

LİSTEDEKİ TAKIMLAR

Galatasaray’ın 2000’li yıllarda şampiyonluk yaşadığı sezonlar şöyle sıralandı: 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026.

Öte yandan listenin ilk beş sırasında yer alan Bayern Münih, Galatasaray, Porto, Barcelona ve PSV, bu sezonu da kendi liglerinde şampiyon tamamladı.