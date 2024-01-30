Galatasaray, 25 sayılık farkı koruyamadı ve mağlup oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 turu J Grubu 2’nci maçında Galatasaray Ekmas, 25 sayı öne geçtiği mücadelede Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon’a 96-93 mağlup oldu. Sarı-kırmızılarda David McCormack 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, J Grubu’ndaki 2’nci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Fransız ekibi ise ilk galibiyetini aldı.

Ajans Haberleri 30.01.2024 23:47 Giriş: 30.01.2024 23:47

Güncelleme: 30.01.2024 23:48 Kaynak: DHA

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Sarı-kırmızılı taraftarlar, 96-93 biten Dijon mağlubiyetinin ardından başantrenör Zvezdan Mitrovic'e tepki gösterdi. Müsabakada 25 sayı farkla öndeyken mağlup olan Galatasaray Ekmas’ta başantrenör Zvezdan Mitrovic, karşılaşma sonunda soyunma odasına giderken Galatasaray taraftarları Karadağlı başantrenöre istifa tezahüratlarında bulundu.