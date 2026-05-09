Galatasaray, 26'ncı defa şampiyon!

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

RAMS Park’ta oynanan ve büyük heyecana sahne olan mücadelede sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Mario Lemina, Victor Osimhen (2) ve Kaan Ayhan kaydetti. Konuk ekipte ise takımının gollerini Soner Dikmen kaydetti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, taraftarının da büyük desteğiyle oyunun kontrolünü erken aldı. Hücum hattındaki etkili performansıyla rakip savunmayı zorlayan sarı-kırmızılılar, bulduğu gollerle şampiyonluğa uzandı.

Bu sonucun ardından puanını 77’ye yükselten Galatasaray, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi ve tarihte ikinci defa üst üste dördüncü kez şampiyon oldu.

Antalyaspor ise 29 puanda kaldı ve küme düşme hattındaki riskli konumunu sürdürdü.

SEZONUN HİKÂYESİ

Sezon başında çizilen çerçeve ile sezon sonunda ortaya çıkan tablo arasında düz bir çizgi yok. Galatasaray bu yıl şampiyonluğa yürürken sürekli olarak kendini yeniden tanımlamak zorunda kaldı.

Bir noktada topa sahip olan baskın takım, başka bir noktada sonucu koruyan pragmatik bir yapı… Bu geçişlerin her biri, sezonun farklı evrelerinde ortaya çıktı ve bu şampiyonluğun karakterini belirledi.

Yaz aylarında kurulan kadro, ilk bakışta bir devamlılık projesiydi. Önceki sezonların şampiyon omurgası korunmuş, üzerine fiziksel gücü yüksek, tempoyu yukarı çekebilecek ve oyunu iki yönlü oynayabilecek isimler eklenmişti.

Teknik direktör Okan Buruk’un hedefi açıktı: Yalnızca kazanan değil, oyunu belirleyen bir takım yaratmak.

Sezonun ilk haftaları bu planın karşılık bulduğunu gösterdi. Galatasaray özellikle iç sahada rakiplerini sahasına hapseden, topu sürekli dolaştıran ve baskıyı yükselten bir yapı ortaya koydu.

DENGELİ OYUN

RAMS Park’ta oynanan maçlar henüz sezon başında rakibi domine etmek üzerineydi. Deplasmanlarda ise daha kontrollü bir Galatasaray vardı. Bu denge, sarı-kırmızılıları erken dönemde zirveye yerleştirdi.

Ancak bu başlangıç kusursuz değildi. Hücumda Victor Osimhen'in olmadığı zamanlarda ortaya çıkan ciddiüretkenlik sorunu, özellikle kapalı savunmalara karşı sabırla oynanan ama sonuç üretmekte zorlanan maçlar, ilk uyarı işaretleri oldu.

Savunma geçişlerinde verilen boşluklar ve bazı oyuncuların fiziksel olarak ritim bulamaması, teknik heyetin çözmek zorunda olduğu başlıklar haline geldi. Yine de Galatasaray bu dönemde sonuç almaya devam ettiği için bu sorunlar arka planda kaldı.

AVRUPA MACERASI

Sezonun kırılma noktası Avrupa ile birlikte geldi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde uzun yıllar sonra yeniden iddialı bir görüntü verirken aynı anda iki kulvarın yükünü taşıyamamaya başladı. Avrupa’daki ilk maçlarda alınan sonuçlar, takımın özgüvenini yükseltti.

Büyük takımlara karşı oynanan cesur futbol, “Galatasaray geri dönüyor” yorumlarını beraberinde getirdi. Taraftarın beklentisi de bu noktada büyüdü. Artık mesele sadece lig değil, Avrupa’da da ilerlemekti.

Ancak bu beklenti, beraberinde ciddi bir yük getirdi.

MENTAL PROBLEMLER

Kasım ve aralık aylarına girildiğinde Galatasaray’ın ritmi bozulmaya başladı. Yoğun maç trafiği, sakatlıklar ve daralan rotasyon, takımın performansında dalgalanmaya yol açtı.

Özellikle Avrupa maçlarının ardından ligde yaşanan puan kayıpları, takımın fiziksel ve mental olarak zorlandığını gösterdi. Bu süreçte oyun kalitesi belirgin bir şekilde düştü.

İşte bu noktada tartışma başladı.

OKAN BURUK TARTIŞMALARI

Okan Buruk’un tercihleri, özellikle büyük maçlardaki planı ve oyuncu değişiklikleri eleştirildi.

Taraftarın bir bölümü takımın çok daha iyi oynayabileceğini savunurken bir bölümü sonuçların yeterli olduğunu düşünüyordu. Galatasaray, kazandığı haftalarda bile tartışılan bir takım haline geldi.

Bu tartışmanın merkezinde ise Mauro Icardi vardı.

Geçmiş sezonlarda takımın en net skor silahı olan Arjantinli oyuncu, bu sezon aynı istikrarı sağlayamadı. Attığı goller vardı ancak oyun içindeki etkisi dalgalıydı.

Fiziksel durumu, maç içi temposu ve bazı kritik karşılaşmalardaki görünmezliği, sürekli olarak gündeme geldi. Daha da önemlisi, saha dışındaki başlıklar ve kamuoyundaki algı, Icardi’yi yalnızca bir futbolcu olmaktan çıkarıp bir tartışma figürüne dönüştürdü.

Taraftarın bir kısmı ona hâlâ güvenirken bir kısmı açık şekilde eleştirmeye başladı. Bu ikili durum, sezon boyunca Galatasaray’ın ruh halini de yansıttı.

Avrupa’da yaşanan eleniş ise bu tartışmayı zirveye taşıdı.

Liverpool karşısında ilk maçta umut veren bir performans ortaya koyan Galatasaray, rövanşta aldığı ağır yenilgiyle turnuvaya veda etti.

Bu sonuç, yalnızca bir mağlubiyet değil, bir kırılma anıydı. Çünkü takımın potansiyeli daha ileri gitmeye yetecek gibi görünmüyordu. Avrupa’dan bu şekilde kopmak, hem teknik heyet hem de oyuncu grubu üzerinde ciddi bir baskı yarattı.

Bu noktadan sonra sezonun yönü tamamen değişti.

Galatasaray, Avrupa sonrası dönemde farklı bir kimliğe büründü. Daha az risk alan, daha pragmatik, daha sonuç odaklı bir oyun anlayışı benimsendi.

Derbi haftaları bu dönüşümün en net sahnesi oldu. Galatasaray büyük maçlarda daha kontrollü oynadı, riskleri minimize etti ve doğru anlarda sonuca gitti. Bu yaklaşım, rakiplerin baskı kurduğu haftalarda sarı-kırmızılıları ayakta tuttu.

OSIMHEN BÜYÜK FARK YARATTI

Sezonun ikinci yarısında Galatasaray için en büyük sınav fiziksel dayanıklılıktı. Uzun maratonun etkisi, oyuncular üzerinde hissedilmeye başlamıştı. Ancak bu noktada kadro genişliği devreye girdi.

Hücum hattında sezon boyunca farklı isimler öne çıktı. Ancak bu şampiyonluğu belirleyen Victor Osimhen'in performansıydı. Osimhen'in olduğu senaryoda farklı olmadığı durumda ise bambaşka bir takım olan sarı-kırmızılılar, ona fazlasıyla bağımlı hale geldi.

Sonuç olarak barı-kırmızılılar hiçbir zaman yarışın gerisine düşmedi. Rakipler zaman zaman daha iyi oynadı, zaman zaman daha yüksek tempo yakaladı. Ancak süreklilik söz konusu olduğunda Galatasaray öne çıktı.

TARAFTARIN ROLÜ

Tribünler bu süreçte belirleyici bir rol oynadı. Rams Park’ta oluşan atmosfer, rakipler için ciddi bir baskı unsuru haline geldi. Galatasaray oyuncuları bu atmosferden beslenerek performanslarını yukarı taşıdı. İç sahada kurulan bu üstünlük, şampiyonluk yürüyüşünün temel taşlarından biri oldu.

Ve sezonun sonunda yazılan hikâye netleşti.

Galatasaray, 26’ncı şampiyonluğuna ulaştı. Bu, yalnızca bir kupa değil bir sürecin devamı. Ancak bu başarıyı diğerlerinden ayıran şey, kusursuzluk değil. Aksine, bu sezon eksiklerle, tartışmalarla ve kırılmalarla doluydu.

OYUN GERİYE GİTTİ AMA...

Okan Buruk sezon içinde ciddi şekilde sorgulandı. Icardi en çok tartışılan figürlerden biri oldu. Avrupa’da büyük bir fırsat kaçtı.

Oyun çoğu zaman geriye gitti.

Ama bütün bunların içinde değişmeyen tek şey şuydu: Galatasaray yarışın dışına hiç çıkmadı.

Bu yüzden bu şampiyonluk, “en iyi oynayan takımın” değil, en dayanıklı kalan, en doğru zamanda doğru reaksiyonu veren takımın şampiyonluğu olarak hatırlanacak.