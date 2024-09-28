Galatasaray 3-0 öne geçtiği maçta puan kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray, 20 ve 28. dakikalarda Victor Osimhen ile 34. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 öne geçti. Kasımpaşa 44. dakikada Mamadou Fall, 83. dakikada penaltıdan Hajradinovic ve 90+5. dakikada Nuno Da Costa'nın golleriyle 3-3'lük beraberliği yakaladı.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 19'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise puanını 7'ye çıkardı.

Gelecek hafta Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise evinde Bodrumspor'la karşılaşacak.