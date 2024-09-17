Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı.
Galatasaraya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Barış Alper Yılmaz, 26. dakikada Yunus Akgün ve 76. dakikada Batshuayi kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golünü 81. dakikada Furkan Soyalp attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 15'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Gaziantep FK da sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.