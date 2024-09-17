Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

Spor
  • 17.09.2024 22:04
  • Giriş: 17.09.2024 22:04
  • Güncelleme: 17.09.2024 22:06
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı
AA

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı.

Galatasaraya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Barış Alper Yılmaz, 26. dakikada Yunus Akgün ve 76. dakikada Batshuayi kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golünü 81. dakikada Furkan Soyalp attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 15'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Gaziantep FK da sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Galatasaray, tartışmalı sponsorluk anlaşmasını askıya aldı
BirGün'e Abone Ol