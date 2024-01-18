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Galatasaray 4 golle Türkiye Kupası'nda turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1 yenen Galatasaray, son 16 turuna yükseldi.

Spor
  • 18.01.2024 23:13
  • Giriş: 18.01.2024 23:13
  • Güncelleme: 18.01.2024 23:16
Galatasaray 4 golle Türkiye Kupası'nda turladı
AA

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Ümraniyespor'u 4-1 yenerek adını son 16'ya yazdırdı. 

Sarı kırmızılılar mücadeleden 4-1 galip ayrılırken golleri 33'te Barış Alper Yılmaz, 43'te Tete, 57'de Abdülkerim Bardakcı ve 87'de penaltıdan Halil Dervişoğlu kaydetti.

Ümraniyespor'un tek golü Barış Alper Yılmaz'ın kendi kalesine atmasıyla geldi. 

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