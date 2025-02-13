Galatasaray 6 eksikle AZ Alkmaar deplasmanında: Muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off mücadelesi ilk maçında Hollanda’da AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma TSİ 23.00’de başlayacak.

Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Yardımcı hakemlik görevini Bruno Jesus ve Luciano Maia'nın yapacağı mücadelenin dördüncü hakemi Joao Gonçalves olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Tiago Martins görev alacak.

Sarı kırmızılılar karşılaşmaya 6 eksikle gidiyor.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Yunus Akgün, kamp kadrosuna dahil edilmedi. Ayrıca Ajax maçında cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

“Fernando Muslera, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Kadir Subaşı, Berat Luş, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı.”

MUHTEMEL 11’LER

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Kasius, Goes, Penetra, Wolfe, Koopmeiners, Mijnans, Clasie, Addai, Lahdo, Parrot

Galatasaray: Muslera, Jelert, Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Sallai, Morata

İKİNCİ KEZ AFAS STADI’NDA OYNAYACAK

Sarı-kırmızılı ekip, turun ilk maçında bu akşam oynayacağı mücadele AFAS Stadı'nda bu sezon oynayacağı ikinci müsabaka olacak.

Galatasaray, lig etabının 5. haftasında yine bu statta karşılaştığı rakibine bu sezon ikinci kez konuk olacak.

İki takım arasında 28 Kasım 2024'te oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

OKAN BURUK: İLK MAÇTAKİ 8-9 OYUNCUMUZ YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Buruk, "Yakından tanıdığımız bir stat. Yakın zamanda burada bir maç yaptık. Grup müsabakasıydı. Tek maçlık bir eşleşmeydi. Şimdi iki maçlık bir seri bekliyor. İlk maçı deplasmanda oynamamız, buradan alacağımız avantajlı sonuç, rövanşta kendi sahamızda turu geçmek için önemli olacak. Oyun içinde rakibimizin neleri iyi yaptığını biliyoruz. Rakibimiz de bizi iyi tanıyor. İki takım da kazanmak ve avantaj elde etmek için oynayacak" diye konuştu.

Oyuncularına güvendiğini aktaran Okan Buruk, "Önemli eksiklerimiz var. Cezalı ve sakat oyuncularımız var. Kadro olarak buraya kalabalık gelmedik ama oyuncularıma güveniyorum. İnşallah ikinci maç için önemli bir avantaj yakalamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz, maç öncesi basın toplantısında konuştu / Fotoğraf: AA

İlk maça göre eksik kadroyla geldiklerini vurgulayan Buruk, "Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Roland Sallai'yi kadromuza yazdık. Cezalı, sakat ve ayrılan oyunculara baktığımızda ilk maçtaki 8-9 oyuncumuz yok. Bugün geniş bir kadromuz yok ama iyi bir 11'e sahibiz. Yarın kazanmak için mücadele edecek bir kadroya sahibim. Rakibimizde de sakatlıklar var. İki takım için dezavantajlar var. İlk maç da temiz ve kaliteli olmuştu. Rakibimizin oyununa, teknik direktörüne ve oyuncularına saygı duyuyorum. Yaş ortalaması düşük ve iyi futbol oynamaya çalışan bir takım. Rakibimize saygı duyuyorum ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde görüş belirtti.

BARIŞ ALPER YILMAZ: "ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz ise Türkiye'ye kazanarak dönmek istediklerini söyledi.

AZ Alkmaar ile bu sezon ikinci kez karşılaşacaklarını hatırlatan Barış Alper, "Yarın zor bir maç bizi bekliyor. Rakibimizi tanıyoruz. İyi analiz yaptık. İki ayaklı bir eşleşme. Yarınki maça odaklandık. Kazanarak ülkemize mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz. Ülkemiz ve kulübümüz için çok önemli bir maç. Umarım kazanırız" diye konuştu.