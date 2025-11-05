Galatasaray 7 golle mağlup oldu

UEFA Gençlik Ligi’nde Galatasaray U19, deplasmanda karşılaştığı Ajax U19 karşısında ağır bir yenilgi aldı. Hollanda ekibi sahadan 7-2’lik farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golleri Damian van der Vaart (28), Emre Ünüvar (39, 56, 70), Aaron Bouwman (43), Pharell Nash (52) ve Sean Steur (87)’den geldi. Galatasaray’ın gollerini ise 55. dakikada Yusuf Kahraman ve 73. dakikada Çağrı Balta kaydetti.

Ajax U19, oyunun büyük bölümünde üstün bir performans sergileyerek hem fiziksel hem de teknik olarak farkını ortaya koydu. İlk yarıyı 3-0 önde tamamlayan Hollanda temsilcisi, ikinci devrede tempoyu artırarak farkı açtı.

EMRE ÜNÜVAR ŞOV YAPTI

Galatasaray U19 ise zaman zaman etkili ataklar üretse de savunmadaki hatalar ve orta saha bağlantısındaki kopukluklar farkın açılmasına neden oldu. Ajax’ın genç yıldızı Emre Ünüvar’ın hat-trick yaptığı mücadelede sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı.