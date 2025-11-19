Galatasaray'a büyük şok: Victor Osimhen kaç hafta yok?

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya ile Kongo arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu. Sarı-kırmızılı kulübün Nijeryalı yıldız için yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Milli oyuncumuz Kaan Ayhan’ın MR tetkikleri bugün öğleden sonra yapılacaktır."

ORTA DÜZEYDE ZORLANMA NEDİR?

Orta düzeyde zorlanma ve kanama olup yırtık olmayan arka adale sakatlıklarında iyileşme süresi genellikle 10 gün ile 3 hafta arasındadır. Bu tür sakatlıklarda kas liflerinin bütünlüğü bozulmadığı için iyileşme, yırtığa göre daha hızlı gerçekleşir.

İlk 5 günde ağrı ve ödemin azaltılması hedeflenir. 5-10 gün arasında hafif koşu ve temel kuvvetlendirme egzersizleri yapılabilir. 10–14 gün aralığında sporcu tempolu koşu ve hızlanma çalışmalarına başlayabilir. İki haftadan sonra sprint, yön değiştirme ve tam antrenman yüklemeleri yapılır. Sporcu ağrı yaşamazsa 2-3 hafta içinde maç temposuna dönebilir.

Futbol ve basketbol gibi yüksek tempolu branşlarda bu tip bir sakatlıktan dönüş ortalama 12–20 gün arasındadır. Bu nedenle yırtık olmadığı sürece yaklaşık 2 hafta içinde sahalara dönüş mümkündür; ancak tam maç ritmi genellikle 2–3 haftayı bulur.