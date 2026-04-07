Galatasaray'a iyi haber: Gabriel Sara kadroya alındı
Göztepe maçı öncesi sakatlığını atlatan Gabriel Sara kadroya dahil edildi. Brezilyalı orta sahanın görev verilmesi takdirde yarın forma giymesi bekleniyor.
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Göztepe ile oynayacağı erteleme maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-kırmızılılar, sakatlığı nedeniyle geçen hafta Trabzonspor maçında forma giyemeyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı kadroya dahil etti.
OSIMHEN ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Victor Osimhen fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmaları yaparken Gabriel Sara takımla birlikte çalışmalara başladı. Abdülkerim Bardakcı, kart cezalısı olmasına rağmen takımla birlikte İzmir’e yolculuk etti."
Galatasaray'ın Göztepe kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yáser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Cihan Akgün, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.