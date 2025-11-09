Galatasaray'a Kocaeli'nde soğuk duş: 19 maç sonra gelen mağlubiyet

Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşısında aldığı 3-0 galibiyetle morallenen ve milli maça kayıpsız girmek isteyen sarı-kırmızılılar Kocaeli karşısında büyük şok yaşadı.

Rakibine çok iyi hazırlanan ve defolarına iyi çalışan Kocaeli, özellikle ilk yarıda Galatasaray'ı bir hayli zorladı ve mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla 19 maç sonra mağlup oldu. Sarı-kırmızılar bu sezon ligde ilk defa yenildi. Karşılaşmanın önemli anları:

KOCAELİ ÇOK İYİ BAŞLADI

3. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında altıpas içindeki Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

14. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Agyei'nin ara pasında savunmadan seken top, Tayfur Bingöl'ün önünde kaldı. Kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalan Tayfur'un şutunda, Uğurcan topu önledi. Boşta kalan topla buluşan Linetty'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21. dakikada ceza sahası dışından Serdar Dursun'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti. 39. dakikada ceza sahası içindeki Osimhen'in vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Jovanovic kornere çeldi.

45. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sağ taraftan topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Agyei'nin yerden yakın direğe doğru vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda istediği baskıyı kuramayan Galatasaray pozisyon üretmekte zorlandı. İstediği pas organizasyonlarını yapamayan ve oyunu genişletemeyen Cimbom'un 83'üncü dakikada Victor Osimhen'le bulduğu gol VAR'ın uyarısıyla iptal edildi. Karşılaşma 1-0 Kocaeli'nin üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray 29 puanda kalırken Kocaeli 14 puana yükseldi.