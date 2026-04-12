Galatasaray'a Kocaeli şoku: Zirvede fark ikiye indi

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Galatasaray’ı öne geçiren gol 30. dakikada Leroy Sane’den geldi. Alman yıldız, sarı-kırmızılı formayla ligdeki 7. golünü kaydederken, bu golünü ilk kez kafa vuruşuyla attı.

Konuk ekip Kocaelispor ise 72. dakikada Bruno Petkovic ile eşitliği sağladı. Hırvat golcü, Süper Lig’deki 3. deplasman golünü kaydederken bu gollerin tamamını İstanbul’da attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürse de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında avantaj yitirdi. Sarı-kırmızılı ekip puanını 68’e yükseltirken, Fenerbahçe ile arasındaki fark 2’ye indi.

Son iki maçından beraberlikle ayrılan Kocaelispor ise puanını 35 yaptı.

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Göztepe maçının ilk 11’ine göre kadroda 4 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekip sahaya Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz ilk 11’iyle çıktı.

Galatasaray, gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kocaelispor ise sahasında Göztepe’yi konuk edecek.