Galatasaray'a Konya'da büyük şok!

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Konyaspor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Yeşil-beyazlılar, rakibini 2-0 mağlup ederek çok önemli bir galibiyete imza attı. Galatasaray ise zirve yarışında ağır yara aldı.

8. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda top, direğin yanından dışarıya çıktı.

28. dakikada Sara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu, auta gitti.

29. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda top, yan ağlarda kaldı.

GALATASARAY ÜRETEMEDİ

36. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topa gelişine vuran Sallai'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamladı.

İkinci yarıda Galatasaray istediği pozisyonları bir türlü üretemedi. Sarı-kırmızılıların 49'uncu dakikada Leroy Sane ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Oyunu kontrol etmekte zorlanan sarı-kırmızılılara karşı Konyaspor önce 75'te Adil Demirbağ ardından 81'de Kramer'in attığı gollerle 2-0 öne geçti karşılaşmadan bu skorla galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takım karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Roland Sallai ve Mauro Icardi ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Yaser Arpirilla, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Renato Nhaga yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yendikleri müsabakanın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Buruk, Juventus karşısında ilk 11'de oynattığı Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz'ı yedek soyundurdu, dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, kadroya dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yerine tecrübeli teknik adam, Wilfred Singo, Sacha Boey, Eren Elmalı, Mario Lemina, Leroy Sane ve Mauro Icardi'yi başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 22. haftasında 2-1 kaybettikleri Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 farklı isime görev verdi.

Tecrübeli teknik adam, takımını Galatasaray karşılaşmasına; Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu, Deniz Türüç, Bjorlo, Olaigbe ve Muleka 11'i ile çıkardı.

Yeşil-beyazlı ekibin yedek kulübesinde; Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşcı, Bardhi, Jevtovic, Gonçalves, Bazoer, Jinho Jo, Nagalo ve Kramer, yer aldı.

İlhan Palut, Alanyaspor maçında ilk 11 başlattığı Nagalo, Kramer ve kadro dışı bırakılan Guilherme'nin yerine Arif Boşluk, Bjorlo ve Uğurcan Yazğılı'yı oynattı.