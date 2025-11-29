Galatasaray'a müjdeli haber

Son haftalarda yaşanan sakatlık problemleri nedeniyle derbi öncesi büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mario Lemina, Victor Osimhen ve Yunus Akgün bugün düzenlenen antrenmanda yer aldı.

Yunus Akgün geçen gürnlerde fıtık operasyonu geçirmişti. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denilmişti.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, milli oyuncuda kasık fıtığı tespit edildiğini açıklamıştı.

Osimhen ise Nijerya'nın, Demokratik Kongo'yla oynadığı milli maçta sakatlanmıştı. Mario Lemina da geçen hafta oynanan Gençlerbirliği karşılaşmanın ilk yarısında oyuna devam edememiş ve Union Saint-Gilloise maçında forma giymemişti.