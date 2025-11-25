Galatasaray'a, Union Saint-Gilloise freni

Şampiyonlar Ligi beşinci hafta maçında Galatasaray evinde Union Saint-Gilloise'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar sakatlıklar nedeniyle birçok oyuncusundan yararlanamadığı maçta Belçika ekibine 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 9 puanda kaldı maçın önemli anları:

11. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

27. dakikada Sara'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

33. dakikada Ait El Hadj ile verkaç yapan Florucz, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kurtardı.

40. dakikada Ait El Hadj'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Sykes'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

41. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ters ayakla açtığı ortada arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Scherpen topu kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

JAKOBS DA SAKATLANDI

İkinci yarının başında Ismael Jakobs'un sakatlanmasıyla Arda Ünvay'ı oyuna alan sarı-kırmızılıların kadrosu iyice daraldı. 57'nci dakikada Promise David'in attığı golle öne geçen Union SG, maçın sonuna kadar bu skoru korumayı başardı ve mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. 88'inci dakikada genç Arda kırmızı kart gördü.