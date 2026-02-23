Galatasaray'a Victor Osimhen'den müjdeli haber geldi

Galatasaray’da Victor Osimhen ile ilgili yaşanan belirsizlik sona erdi. Juventus karşısında sergilediği etkileyici performansın ardından dizinde ağrı hisseden Nijeryalı golcü, tedbir amaçlı olarak Konyaspor deplasmanının kadrosuna dahil edilmemişti.

Teknik heyetin risk almamak adına dinlendirdiği Osimhen’in yapılan kontroller sonrası durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Sağlık ekibinin raporuna göre yıldız futbolcunun dizindeki ağrının yoğun maç temposuna bağlı olduğu ve önemli bir sakatlık bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

JUVENTUS MAÇINDA SAHADA

Galatasaray cephesinde en önemli hücum silahlarından biri olan Osimhen’in, sarı-kırmızılıların Juventus ile deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşmasında forma giyebilecek durumda olduğu vurgulandı. Bu gelişme, kritik mücadele öncesinde camiada moralleri yükseltti.

SALONDA ÇALIŞTI

Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı golcünün son antrenmanda salonda çalıştığını duyurdu. Galatasaray formasıyla bu sezon 23 resmi maçta görev alan Osimhen, 15 gol ve 5 asistlik performansıyla takımının hücumdaki en etkili isimleri arasında yer alıyor.

Avrupa arenasında fark yaratan Osimhen’in, Juventus rövanşında yeniden ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.