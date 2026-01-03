Galatasaray'a Wilfried Singo'dan müjdeli haber

Galatasaray'a uzun bir süredir formasından uzak kalan Trabzonspor müjdeli haber geldi. Sakatlığını tamamen atlatan başarılı sağ bek oyuncusu Süper Kupa'da oynanacak Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo yaklaşık 1,5 aydır forma giyemiyor. Fildişi Sahilli oyuncu bu sezon şu ana kadar toplam 11 maç kaçırdı.

Singo, Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkmıştı. Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmişti.