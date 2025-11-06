Galatasaray'a yenildi, görevinden oldu

Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçta Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Ajax, teknik direktör John Heitinga'yla yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Ajax, John Heitinga’yı derhal geçerli olmak üzere görevden aldı. Teknik direktörün sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar devam edecekti ancak şimdi feshedilecek. Aynı durum yardımcı antrenör Marcel Keizer için de geçerli. Ajax, yeni bir teknik direktör arayışına başladı; bu süreçte Heitinga’nın görevlerini Fred Grim üstlenecek."

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dört maçı da kaybeden Hollanda ekibi, kötü gidişi bir türlü durduramadı. Bu sezon oldukça kötü bir grafik ortaya koyan Amsterdam temsilcisi "son dönemin en kötü Ajax'ı" olarak gösteriliyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Ajax'ın teknik direktörlük koltuğu için ilk adayı Erik ten Hag.