Galatasaray, Adana'da 5 golle kazandı

Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında 5 golle kazandı ve ligde üçte üç yaptı.

48. dakikada Aymbetov’un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera yatarak topa hakim oldu.

59. dakikada sol kanattan Ali Yavuz Kol’un ceza sahasına ortasında savunmadan sıyrılan Yusuf Sarı ayağının ucuyla topa dokundu. Kaleci Muslera topa hakim oldu.

60. dakikada Galatasaray farkı 5’e çıkardı. Kerem Demirbay’ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında kale sahası çizgisinde yükselen Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5

63. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası dışından Yusuf Sarı’nın şutunda Abdülkerim Bardakcı’nın eline çarptığına dair VAR uyarısı üzerine hakem Kadir Sağlam pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada Yusuf Sarı’nın kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera, sol tarafına yatarak topu çıkardı.

77. dakikada Adana Demirspor 2. kez penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Fougeu ile Jelert arasındaki mücadelede Fougeu yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada Gravillon’un kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera sağ tarafa yatıp müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-5

84. dakikada Gravillon’un ceza sahası çizgisinden şutunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

88. dakikada Tolga Kalender’in ceza sahası içinde Yusuf Demir’e faul yaptığı gerekçesiyle hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada Batshuayı’nin kullandığı penaltı atışında kaleci Deniz Eren Dönmezer, sağ tarafa uzanarak topu çeldi.

Karşılaşma, konuk ekibin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.