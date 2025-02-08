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Galatasaray, Adana Demirspor maçına hazır

Ajans Haberleri
  • 08.02.2025 18:53
  • Giriş: 08.02.2025 18:53
  • Güncelleme: 08.02.2025 18:53
Kaynak: DHA
Galatasaray, Adana Demirspor maçına hazır

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Süper Lig’in 23’üncü haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in 23’üncü haftasında yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta Adana Demirspor’u konuk edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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