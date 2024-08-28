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Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 28.08.2024 16:02
  • Giriş: 28.08.2024 16:02
  • Güncelleme: 28.08.2024 16:02
Kaynak: AA
Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman, iki grup halinde 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

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