Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 15.hafta karşılaşmasında kendi evinde Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan ve Abdülkadir Bitigen'in düdük çaldığı maçı Sarı-kırmızılı takip 3-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray'ın gollerini 22. dakikada Sacha Boey, 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+5'te penaltıdan Mauro Icardi atarken Adana Demirspor'un sayısını 45+4'te penaltıdan Niang kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 40'a yükseltti ve Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Adana Demirspor ise 23 puanda kaldı.
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