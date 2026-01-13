Galatasaray, Ademola Lookman için resmi teklif yaptı

Ara transfer döneminde Fenerbahçe’nin listesinde üst sıralarda yer alan Ademola Lookman için Galatasaray da devreye girdi. Sarı-kırmızılıların, Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldız için İtalya’da temaslara başladığı öğrenildi.

İtalyan basınına göre Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun Milano’ya yaptığı ziyarette gündemindeki isimlerden biri de Ademola Lookman oldu. Gazeteci Gianluca Di Marzio, Kavukcu’nun Youssouf Fofana’nın yanı sıra Lookman için de nabız yokladığını yazdı.

25 MİLYON EUROLUK İLK TEKLİF

Haberde, Galatasaray’ın 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Atalanta’ya sunmayı planladığı ilk teklifin 25 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların bu hamlesi, uzun süredir Lookman’la temas halinde olan Fenerbahçe cephesinde de dikkatle takip ediliyor.

Atalanta ile sözleşmesi devam eden Ademola Lookman, bu sezon Serie A ve Avrupa arenasındaki performansıyla transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.