Galatasaray adım adım şampiyonluğa: 6 galibiyet yeterli

Süper Lig’de Galatasaray, son haftalara girilirken şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde oynadığı 25 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 61 puana ulaştı ve 26. haftaya lider girdi. Haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde başlayan Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe’nin Karagümrük’e 2-0 yenilmesiyle puan farkı 7’ye yükseldi. Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor da lider Galatasaray’ın 7 puan gerisinde kaldı.

Süper Lig’de 25 şampiyonlukla en fazla mutlu sona ulaşan takım olan Galatasaray, bu sezon da ipi önde göğüslemeye yakın görünüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu hedefliyor.

8 MAÇ KALDI

Galatasaray, ligin kalan bölümünde 8 maç oynayacak. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaların 6’sını kazanması halinde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Okan Buruk’un öğrencileri sezonun geri kalan bölümünde Göztepe (D), Trabzonspor (D), Kocaelispor, Gençlerbirliği (D), Fenerbahçe, Samsunspor (D), Antalyaspor ve Kasımpaşa (D) ile karşılaşacak.

Ligde maç başına 2,46 puan ortalaması yakalayan Galatasaray, aynı performansı sürdürmesi halinde sezonu yaklaşık 20 puan daha ekleyerek tamamlayabilecek.

OKAN BURUK REKORU TEKRARLAYABİLİR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da kariyerinde dikkat çekici bir başarıya yaklaşmış durumda.

Sarı-kırmızılıların efsane kadrosunda yer alan Buruk, 1996-2000 yılları arasında futbolcu olarak üst üste dört şampiyonluk yaşamıştı. Teknik direktörlük döneminde de Galatasaray ile son üç sezonda şampiyonluk yaşayan Buruk, bu sezon da mutlu sona ulaşmaları halinde aynı başarıyı teknik adam olarak tekrarlamış olacak.

Türkiye’de futbolcu ve teknik direktör olarak en fazla şampiyonluk yaşayan isimlerden biri olan Buruk, bu başarıyla hem kariyerine yeni bir şampiyonluk ekleyecek hem de kulübün üst üste şampiyonluk serisi rekorunu yakalayacak.

SON 31 SEZONDA 15 ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, Süper Lig’de son 31 sezonda 15 kez şampiyonluk yaşayarak önemli bir istikrar yakaladı.

1994-1995 sezonundan bu yana ligde 15 kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 16’ncı, toplamda ise 26’ncı şampiyonluğunu hedefliyor.

Sarı-kırmızılılar ligdeki yarışın yanı sıra Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de yoluna devam ediyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Liverpool’u 1-0 mağlup etmişti. 18 Mart’ta oynanacak rövanş karşılaşmasında çeyrek final bileti arayacak.

LİDER GİRDİĞİ YARIŞLARI BIRAKMIYOR

Galatasaray, son 31 sezonda son 8 haftaya lider girdiği hiçbir sezonda şampiyonluğu kaybetmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yaşadığı 15 sezonun 12’sinde son 8 haftaya lider girdi ve bu yarışların tamamında mutlu sona ulaştı.

Galatasaray ayrıca son 31 sezonda üç kez de son haftalara geriden girip şampiyonluk sevinci yaşadı. 2005-2006, 2007-2008 ve 2018-2019 sezonlarında geriden gelerek ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılılar, lig tarihindeki en dikkat çekici geri dönüşlerden bazılarına imza attı.