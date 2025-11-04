Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray, Ajax'a karşı ilkin peşinde

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Ajax ile karşılaşacak olan Galatasaray, Ajax'a karşı resmi maçlarda bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Hollanda ekibi daha önce evinde Türkiye temsilcilerine hiç mağlup olmadı.

Spor
  • 04.11.2025 11:38
  • Giriş: 04.11.2025 11:38
  • Güncelleme: 04.11.2025 11:49
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray, Ajax'a karşı ilkin peşinde
AA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın bir ilki gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip daha önce Türkiye takımlarına karşı evinde oynadığı hiçbir resmi maçta kaybetmeyen Ajax bu maçlarda büyük üstünlük kurdu.

Ajax, Avrupa kupalarında Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor ile karşı karşıya geldiği 14 maçta 12 galibiyet ve birer mağlubiyet ile beraberlik yaşadı. Galatasaray, Avrupa kupalarında şu ana kadar Hollanda temsilcilerine konuk olduğu karşılaşmaları kazanamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında Hollanda ekipleriyle oynadığı 7 deplasman karşılaşmasında 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

BirGün'e Abone Ol