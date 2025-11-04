Galatasaray, Ajax'a karşı ilkin peşinde

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın bir ilki gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip daha önce Türkiye takımlarına karşı evinde oynadığı hiçbir resmi maçta kaybetmeyen Ajax bu maçlarda büyük üstünlük kurdu.

Ajax, Avrupa kupalarında Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor ile karşı karşıya geldiği 14 maçta 12 galibiyet ve birer mağlubiyet ile beraberlik yaşadı. Galatasaray, Avrupa kupalarında şu ana kadar Hollanda temsilcilerine konuk olduğu karşılaşmaları kazanamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında Hollanda ekipleriyle oynadığı 7 deplasman karşılaşmasında 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.