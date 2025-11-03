Galatasaray, Ajax maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) - GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

