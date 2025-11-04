Galatasaray, Ajax maçı için Hollanda'ya gitti
Tedavilerine devam edilen İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün, sarı-kırmızılı kafilede yer almadı
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda Ajax ile oynayacağı maç için Hollanda'ya gitti.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın TSİ 23.00'te Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da Ajax ile karşılaşacak.
Müsabakanın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Amsterdam'a hareket etti.
Kafilede tedavilerine devam edilen İlkay Gündoğan ile Yunus Akgün, yer almadı.
Galatasaray'ın Ajax maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.