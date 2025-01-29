Galatasaray-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde sekizinci müsabakasında Ajax ile karşılaşacak. Maça sayılı günler kala futbolseverlerin Galatasaray - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Ajax ile tarihinde çokça kez karşılaşan Galatasaray maçı için Galatasaray Avrupa Ligi maçı hangi kanalda araştırması hız kazandı. Galatasaray Avrupa Ligi'ni ilk sekizde bitirerek geçmek istiyor. Peki, Galatasaray - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!

GALATASARAY - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın bu sezonki sekizinci Avrupa maçı olacak olan Galatasaray - Ajax UEFA Avrupa Ligi maçı 30 Ocak Perşembe TSİ ile 23.00'da oynanmaya başlanacak. Maçı İspanya'nın ünlü hakemi Jesus Gil Manzano yönetecek.

GALATASARAY - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Amsterdam'da Johan Cruijff Arena'da oynanacak Galatasaray - Ajax maçı TRT 1 ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NDE BİR ÜST TURA NASIL ÇIKAR?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son maçı 30 Ocak 2024 Perşembe günü saat 23:00'te Ajax deplasmanında oynayacak. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkması için Ajax'ı mutlaka mağlup etmesi gerekecek. Galatasaray, Ajax deplasmanından 3 puan alamazsa bir üst tura çıkmak için play-off oynamak durumunda kalacak.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 7 haftada 13 puan topladı. Avrupa Ligi'nde serisini namağlup sürdüren Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet 4 beraberlikte topladığı 13 puanla 9. sırada yer alıyor.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: