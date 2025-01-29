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Galatasaray, Ajax maçına hazır

Ajans Haberleri
  • 29.01.2025 13:39
  • Giriş: 29.01.2025 13:39
  • Güncelleme: 29.01.2025 13:39
Kaynak: AA
Galatasaray, Ajax maçına hazır

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'la yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, maçın taktiksel organizasyonlarıyla tamamlandı.

Galatasaray, maç için İstanbul Havalimanı'ndan Hollanda'ya uçacak.

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