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Galatasaray, Ajax maçının hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 26.01.2025 16:05
  • Giriş: 26.01.2025 16:05
  • Güncelleme: 26.01.2025 16:05
Kaynak: AA
Galatasaray, Ajax maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, 30 Ocak Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 28 Ocak Salı günü yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

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