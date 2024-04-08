Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 08.04.2024 17:53
  • Giriş: 08.04.2024 17:53
  • Güncelleme: 08.04.2024 17:53
Kaynak: AA
Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuva maçlarıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından 11 Nisan Perşembe günü yapacağı idmanla Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

BirGün'e Abone Ol