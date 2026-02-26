Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi gün ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. Taraftarların en çok araştırdığı soru ise net: Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi gün ve saat kaçta? İşte 28 Şubat 2026 tarihli karşılaşmaya dair tüm detaylar.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray A.Ş. ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 20:00’de başlayacak.

Mücadele, İstanbul’da bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Alanyaspor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Yardımcı hakemler Bersan Duran ve Murat Altan olacak. Dördüncü hakem görevini ise Muhammet Ali Metoğlu üstlenecek.

Karşılaşmada temsilci olarak Ahmet Sert, Mehmet Ali Yurtsever, Abbas Öğraş ve İbrahim Küçük görev yapacak.

GALATASARAY PUAN DURUMU

Süper Lig’de 23 hafta sonunda Galatasaray, 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 55 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip 55 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

İlk 4 ve Alanyaspor’un Puan Durumu

Sıra Takım O P 1 Galatasaray 23 55 2 Fenerbahçe 23 53 3 Trabzonspor 23 48 4 Beşiktaş 23 43 10 Alanyaspor 23 26

Alanyaspor puan durumu incelendiğinde, 26 puanla 10. sırada yer aldığı görülüyor.

ALANYASPOR’DA EKSİKLER VE ŞÜPHELİ İSİM

Alanyaspor’da Yusuf Özdemir, maçtan men cezası nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. 25 yaşındaki savunma oyuncusu ligde 11 maçta görev almış, 1 gol ve 1 asist katkısı sağlamıştı.

Orta saha oyuncusu Maestro ise şüpheli olarak listede yer alıyor. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 15 maçta görev yaptı ve 1 gol, 1 asist üretti.

Galatasaray’da ise henüz bildirilen bir sakatlık durumu bulunmuyor.

Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi gün?

Galatasaray - Alanyaspor maçı 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Galatasaray - Alanyaspor saat kaçta?

Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.

Galatasaray kaç puanla lider?

Galatasaray 23 hafta sonunda 55 puanla Süper Lig’de lider durumda.

Alanyaspor kaçıncı sırada?

Alanyaspor 23 hafta sonunda 26 puanla 10. sırada yer alıyor.

Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi gün ve saat kaçta sorusunun yanıtı netleşti. 28 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 20:00’de RAMS Park’ta oynanacak mücadele, hem zirve yarışını hem de orta sıralardaki dengeleri etkileyecek. Lider Galatasaray ile 10. sıradaki Alanyaspor arasındaki karşılaşma, Süper Lig’de haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olacak.